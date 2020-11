O inquérito vai abranger as 5.000 pessoas na cidade de Maxixe e outras 4.000 na cidade de Massinga, ambas naquela província do sul do país, neste que é o décimo estudo do género que se realiza, segundo informações avançadas à Lusa por fonte do Ministério da Saúde.

O estudo em Inhambane eleva para 10 o número de inquéritos sero-epidemiológicos realizados no país, depois das províncias de Nampula, Cabo Delgado, Maputo, Zambézia, Tete, Sofala, Niassa, Manica e Gaza.