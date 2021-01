"Praticamente em todo o país houve um incremento da taxa de positividade. O aumento varia de cerca de duas a 10 vezes, portanto são aumentos com magnitudes importantes, indicando um incremento da transmissão do vírus causador da covid-19", disse hoje o diretor de inquéritos no Instituto Nacional de Saúde (INS), Sérgio Chicumbe, na análise da situação epidemiológica do país em Maputo.

Segundo o responsável, na última semana, entre 03 e 09 de janeiro, o país teve um "pico importante" de casos positivos, com um total de 2.393, tendo a taxa de positividade ascendido para acima de 20%.