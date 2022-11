De acordo com a Delegação do Governo espanhol, às 02:50 (01:50 em Lisboa), dois grupos de 12 e nove pessoas, todos aparentemente em bom estado de saúde, foram resgatados de embarcações que foram avistadas pelos radares do Serviço Integrado de Vigilância Estrangeira (SIVE).

Os migrantes foram socorridos pela Guarda Civil e pelo Salvamento Marítimo nas águas do Parque Nacional Cabrera, ao sul de Maiorca.

Pelas 08:00 locais, 23 pessoas que estavam num pequeno barco avistado pela Guarda Civil foram intercetadas na praia de Es Burri de Cabrera, em Maiorca.

Em Ibiza, eram 03:00 quando em Cala Es Codolar, no município de Sant Josep de Sa Talaia, agentes de segurança intercetaram 11 migrantes na chegada à costa.

Às 06:10, após uma notificação realizada por um cidadão, 17 pessoas foram detidas já em terra, aparentemente sem problemas de saúde, que chegaram irregularmente num barco em Colònia de Sant Jordi, no município de Ses Salinas, em Maiorca.

Neste ano, 147 barcos com 2.129 migrantes já foram detetados na costa das Ilhas Baleares, segundo o balanço feito pela agência de notícias EFE

Em 2021, foram registados 164 barcos com 2.402 migrantes que chegaram ao arquipélago espanhol.

