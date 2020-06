"Sempre dissemos que todas as ilhas são ilhas em risco e que todas poderão vir a ter casos. E está a confirmar-se. O Sal já começou a ter casos e não nos estranhará nada se aparecerem casos nas outras ilhas", afirmou o diretor nacional, na habitual conferência de imprensa de ponto de situação da doença no país, na Praia, ilha de Santiago.

O porta-voz do Ministério da Saúde explicou que as autoridades estão a fazer uma "vigilância epidemiológica ativa" e todos os casos suspeitos nas diferentes ilhas são prova disso.

"Há essa coordenação e essa articulação a nível nacional de todos os profissionais de saúde que estão nas diferentes estruturas, precisamente para detetarmos precocemente e agirmos também o mais rapidamente possível para tentarmos conter a propagação da epidemia na comunidade", disse Artur Correia.

O diretor nacional de Saúde fez o alerta na semana em que a ilha do Sal registou os primeiros casos da doença (quatro até agora), mais de dois meses após o primeiro caso no país, registado em 19 de março na ilha da Boa Vista.

Artur Correia voltou a explicar que quase 80% dos casos de covid-19 são assintomáticos e a maior parte das pessoas nem sabe se está infetada.

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Mendonça, considerou estranho estes casos aparecerem mais de dois meses depois do fecho das fronteiras, pelo que garantiu mais investigação para se encontrar a origem da infeção na ilha mais turística do arquipélago.

As explicações foram dadas no dia em que Cabo Verde ultrapassou os 50% de casos recuperados (237), num acumulado de 466 casos diagnosticados no país desde 19 de março, nas ilhas de Santiago (402), Boa Vista (56), São Vicente (04) e Sal (04).

Registaram-se ainda cinco óbitos, o último hoje, dois doentes foram transferidos para os seus países e Cabo Verde tem neste momento 222 doentes ativos.

O arquipélago de Cabo Verde tem nove ilhas habitadas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 375 mil mortos e infetou mais de 6,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Cerca de 2,6 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // SR

Lusa/Fim