"Tenho ideia de que somos um povo muito consciente. Tenho participado em várias epidemias e tenho constatado que quando há um perigo que o cabo-verdiano é um cidadão atento e participa na atividade", disse Artur Correia, na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da covid-19 no país.

O responsável de saúde reconheceu que há exceções, mas que não se pode tirar conclusões de todos os cabo-verdianos com base em algumas exceções de pessoas que prevaricam, considerando que estas devem ser alertadas e punidas, quando for caso disso.

"Mas a impressão que eu tenho, que eu tive e que continuo a ter é que há uma participação muito ativa dos cabo-verdianos quando está em risco a sua própria saúde", afirmou Artur Correia, que já esteve envolvido no combate a várias epidemias em Cabo Verde, desde a cólera ao dengue, zika, paludismo e agora à covid-19.

"Nada me fez mudar de opinião. As constatações que tenho tido e os resultados que nós temos tido são também graças a essa observância na grande maioria da população de Cabo Verde", prosseguiu o diretor nacional, dizendo que o seu dever é chamar a atenção e apelar à população para o cumprimento dos seus deveres.

Depois do terceiro período de emergência, Artur Correia admitiu que as pessoas já estão "cansadas", mas salientou que a nova exceção é "muito flexível", permitindo a retoma de certas atividades laborais e das missas no interior de Santiago, o que vai ajudar as pessoas a nível psicológico

"Mas não há dúvida de que vai contribuir sobremaneira para essa tentativa da evolução da epidemia", prosseguiu o porta-voz do Ministério da Saúde, no dia em que foram registados mais sete casos de covid-19 na cidade da Praia.

Inicialmente, foram avançados oito casos, mas Artur Correia esclareceu que aconteceu uma "pequena gralha" e que os sete novos casos são resultados das análises de sábado, que deveriam sair no domingo, mas só foram divulgados hoje porque o Laboratório de Virologia estava em manutenção.

A mesma fonte disse ainda que o país registou hoje oito casos suspeitos e tem 360 pessoas em quarentena, a maioria na cidade da Praia, capital do país, na ilha de Santiago.

Cabo Verde regista 335 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (276), Boa Vista (56) e São Vicente (3, todos recuperados).

Do total, 85 doentes foram dados como recuperados, três acabaram por morrer, dois turistas estrangeiros infetados regressaram aos países de origem e permanecem assim ativos 245 casos de covid-19 no país.

A ilha de Santiago é a única que permanece em estado de emergência, pelo menos até às 24:00 do dia 29 de maio, e a cidade da Praia, o centro da pandemia no país, tem 270 casos acumulados.

Na ilha da Boa Vista, onde se registou o primeiro foco da doença em Cabo Verde, em 19 de março, do acumulado de 56 casos de covid-19 apenas dois permanecem ativos.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 4,8 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 318.000 morreram.

Mais de 1,7 milhões foram já dados como recuperados.

