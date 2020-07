Segundo Victor Paca, o número de armadilhas desativadas reduziu-se significativamente comparando a igual período de 2019, contudo, a situação é preocupante face à insistência dos caçadores furtivos.

Além das armadilhas, realçou Victor Paca, citado hoje pela agência noticiosa angolana, Angop, as queimadas também preocupam, referindo que, nos últimos dias, 21 quilómetros de extensão do parque sofreram com o fogo.