"A Autoridade Nacional das Telecomunicações concedeu oficialmente, no dia 5 de dezembro de 2024, uma licença geral para a utilização do espetro de radiofrequências à Starlink, permitindo à empresa iniciar a comercialização dos seus serviços de internet no país", pode ler-se numa nota divulgada sexta-feira na página oficial do Governo timorense.

Segundo a nota, a Starlink utiliza uma "constelação de satélite de baixa órbita para fornecer internet de alta velocidade".

"A tecnologia utilizada pela Starlink permitirá levar internet de alta velocidade a regiões remotas do país, onde a cobertura de fibra ótica ainda levará tempo a ser implementada", afirmou o porta-voz do Governo timorense, Agio Pereira.

A conectividade em Timor-Leste é feita por satélite, provocando muitas limitações no acesso à internet.

O Governo timorense iniciou em junho a instalação do cabo submarino de fibra ótica (o TLSSC), que vai ligar-se a Darwin, na Austrália, com 607 quilómetros de extensão e que tem capacidade de transferir dados a 27 terabits por segundo entre os dois países.

