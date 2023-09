Autores António Vieira e Fernando J.B. Martinho vencem Prémio de Ensaio Prado Coelho

Os autores António Vieira, com a obra "Elogio da Descrença", e Fernando J.B. Martinho, com "Aspectos do Legado Pessoano", são os vencedores ex-aequo do Prémio de Ensaio Jacinto do Prado Coelho, da Associação Portuguesa dos Críticos Literários.