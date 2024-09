De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) o incêndio que eclodiu às 16:18 na localidade de Carvalhosas, freguesia de Torres de Mondego, em Coimbra, estava às 19:14 a ser combatido por 300 operacionais, apoiados por 82 viaturas e cinco meios aéreos.

Este incêndio, ainda segundo a informação da GNR, está também a provocar condicionamentos de trânsito na estrada nacional (EN) 17.

Já em Viseu e ainda segundo a GNR, um incêndio florestal que eclodiu às 11:53 em Folhadal, no concelho de Nelas, levou ao corte total quer da EN 234 entre Canas de Senhorim e Oliveirinha, quer do IC12 entre Canas de Senhorim e Carregal do Sal.

De acordo com a ANEPC, as chamas em Nelas estão a ser combatidas por 279 operacionais, apoiados por 79 viaturas.

JLS // SSS

Lusa/Fim