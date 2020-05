Em comunicado, aquela empresa refere que a retoma do serviço de transporte de passageiros será feita de forma "gradual e progressiva" na generalidade das linhas, depois de todos os motoristas, revisores e pessoal de atendimento terem sido testados à covid-19, "com resultados negativos".

Desde 29 de março, com a declaração do primeiro período de estado de emergência em Cabo Verde, para conter a pandemia, que o serviço de transporte coletivo urbano de passageiros assegurado pela SolAtlântico está suspenso.

A retoma do transporte, a partir de segunda-feira, obriga à utilização de máscara no interior dos autocarros por parte dos utentes, com exceção de crianças até aos seis anos, refere ainda a empresa.

Cabo Verde tem um acumulado de 371 casos de covid-19 desde 19 de março, três óbitos e 142 doentes recuperados, mas apenas a ilha de Santiago apresenta ainda casos ativos da doença, num total de 236.

Todos os 56 casos diagnosticados na ilha da Boa Vista já foram dados como recuperados, o mesmo acontecendo com os três casos em São Vicente.

A ilha de Santiago, a única do arquipélago em estado de emergência, até às 24:00 do dia 29 de maio, totaliza 312 casos (84% do total do país) diagnosticados da doença, dos quais 304 na Praia, o principal foco da pandemia no arquipélago.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 338 mil mortos e infetou mais de 5,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.

