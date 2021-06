A possibilidade de as pessoas com 35 ou mais anos poderem fazer a sua marcação ficou acessível na tarde de hoje, dois dias depois de o portal do autoagendamento permitir a inscrição de pessoas com 37 anos.

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Na sequência da fase 2 do plano de vacinação e de uma maior disponibilidade de vacinas em Portugal, o portal para marcações entrou em funcionamento em 23 de abril, ficando agora aberto às pessoas a partir dos 35 anos, depois de ter sido disponibilizado para utentes com 65, 60, 55, 50, 45, 43 e, esta semana, com 37 anos.

O coordenador da 'task-force' para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 apontou hoje, numa audição parlamentar, a data de 04 de julho para começar a vacinar as pessoas com mais de 18 anos.

Segundo dados do ministério da Saúde, até final de terça-feira, foram administradas em Portugal continental cerca de 7,4 milhões de vacinas, 4,7 milhões das quais de primeiras doses e perto de 2,7 milhões de segundas doses.

Em Portugal, morreram 17.074 pessoas e foram confirmados 866.826 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

