Segundo o Ministério do Interior do governo do Iraque o novo balanço refere 20 vítimas mortais do ataque suicida.

De acordo com o Exército do Iraque o número de mortos pode aumentar devido à dimensão das explosões.

Da mesma forma, fontes médicas disseram à France Press que é possível que o número de vítimas mortais possa vir a ser superior.

O Ministério da Saúde do Iraque enviou para o local pessoal médico e colocou a cidade, habitada por 10 milhões de pessoas, em estado de alerta máximo.

Inicialmente, a televisão estatal do Iraque indicou seis mortos e 25 feridos graves.

Fontes militares dizem que se tratou da explosão de bombas por dois atacantes suicidas numa zona comercial do centro de Bagdad.

Os primeiros dados do governo referem que um homem fez explodir o cinto com explosivos que transportava na Praça Tayran, uma zona comercial no centro da capital.

O segundo elemento detonou as bombas que transportava na altura em que chegaram ao local os primeiros meios de socorro.

