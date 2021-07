Numa nota enviada hoje às redações, o Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) indica que o próximo ano letivo vai ter três interrupções, a primeira das quais no Natal (de 20 a 31 de dezembro de 2021), a segunda pelo Carnaval (de 28 de fevereiro a 2 de março de 2022) e a terceira por altura da Páscoa (de 4 a 18 de abril de 2022).

O ano letivo termina a 9 de junho de 2022 para os alunos dos 9.º, 11.º e 12.º anos.

Já para os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos as aulas terminam a 15 de junho de 2022.

Segundo o calendário escolar, o termo do ano letivo decorrerá entre 09 de junho e 24 de junho de 2022, dependendo do grau de ensino.

A secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, sublinha que, neste documento, "foi impressa uma dinâmica de gestão autónoma das unidades orgânicas do próprio calendário escolar, em que, além da definição do regime trimestral ou semestral, existe margem para a adaptação das datas de início e conclusão dos períodos letivos".

De acordo com a governante, citada na nota divulgada, com esta publicação, "há maior flexibilidade na gestão pelas escolas da formação do pessoal docente e não docente, bem como das reuniões de avaliação dos alunos, desde que garantidas que as mesmas não prejudiquem as atividades letivas nem deem origem a pagamentos de horas extraordinárias de trabalho".

"No que concerne às avaliações sumativas do 1.º e 2.º períodos, a comunicação presencial foi estendida para todos os ciclos e níveis de ensino até ao terceiro dia após o início do período letivo seguinte, sem prejuízo de ser feito o envio por via eletrónica até ao quinto dia do termo do período a que se reporta", explica ainda.

