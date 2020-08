"O Banco de Moçambique (BM) não consolidou as demonstrações financeiras da subsidiária Kuhanha - Sociedade Gestora do Fundo de Pensões" do Banco de Moçambique, como mandam as normas internacionais, refere a firma auditora PwC.

Segundo o relatório de auditoria independente, "as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não apresentam de forma apropriada a posição financeira do banco e das subsidiárias".