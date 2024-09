Num comunicado, acompanhado de um vídeo, o movimento relatou ter entrado esta manhã no castelo para pintar uma fachada do edifício histórico e lançar uma faixa com a inscrição "23 Nov, Parar Enquanto Podemos", numa referência à ação de protesto e reivindicação marcada para a altura em que estarão a ser fechadas as discussões da Conferência das Nações Unidas pelo Clima (COP29) e do Orçamento do Estado (OE) português para 2025.

Os ativistas afirmaram que a crise climática "é um ato deliberado de guerra por parte de governos e empresas contra as pessoas e o planeta", e que a sociedade tem de parar de normalizar estes "ataques contra a vida" e "resistir contra os culpados".

Sara Gaspar, apoiante do Climáximo e porta-voz da ação de hoje, sublinhou, citada na nota, que o verão de 2024 foi o mais quente desde que há registo e lembrou os incêndios rurais que na semana passada atingiram as regiões Norte e Centro, com o registo de nove mortes e dezenas de casas destruídas.

Os fogos, lembraram os ativistas, terão efeitos cada vez mais nefastos, assim como os períodos de seca extrema, as tempestades e as ondas de calor, e os culpados, acrescentaram, são os governos e empresas "que decidem mantar os seus lucros com a queima de combustíveis fósseis".

Segundo o movimento, as ações destas entidades estão a condenar as pessoas "à morte e à miséria", havendo a necessidade de serem travados.

"Apesar de este ter sido um ano em que os impactos da crise climática se fizeram sentir com extrema intensidade, os governos de todo o mundo continuam a permitir a expansão da queima de petróleo, gás e carvão e investimentos em novas infraestruturas fósseis", acusou o Climáximo.

Sara Gaspar, que é biológica, referiu que os castelos são algo que todas as pessoas querem preservar, mas questionou de que servem monumentos históricos se se permite que "a humanidade passe à história".

"Amanhã o castelo de São Jorge estará restaurado, mas as pessoas mortas e casas destruídas não irão regressar. Enquanto não pararmos de consentir e começarmos a mobilizar-nos para desafiar os planos assassinos de governos e empresas, eles vão continuar a matar e causar devastação por todo o lado", reiterou.

