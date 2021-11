Na Praça do Oriente, em frente ao palácio real, dezenas de pessoas com bandeiras pré-constitucionais e retratos franquistas juntaram-se, na sequência dos apelos de diferentes organizações, como o Movimento Católico Espanhol e a Ação Juvenil Espanhola, quando as quatro ativistas se colocaram à sua frente com os punhos erguidos e gritaram 'slogans' antifascistas.

As mulheres, cujos torsos tinham escritas mensagens como "Justiça, Memória, Reparação" e "Stop 20N", acabaram por ser retiradas à força por agentes da Polícia Nacional. Fontes policiais confirmaram à Efe que as quatro ativistas foram identificadas, mas não detidas.

Esta não é a primeira vez que o grupo feminista tenta boicotar os atos franquistas organizados por ocasião do 20 de novembro. Em 2019 foram mesmo obrigadas a testemunhar em tribunal, depois de terem sido denunciadas pela organização política de inspiração fascista Falange Espanhola.

