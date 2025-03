Ataque aéreo israelita mata líder político do Hamas no sul de Gaza

Redação, 23 mar 2025 (Lusa) - O líder político do movimento islamita palestiniano Hamas Salah al-Bardaweel foi morto num ataque aéreo israelita em Khan Yunis, no sul de Gaza, segundo o Hamas e a comunicação social palestiniana, citados pelo diário The Times of Israel.