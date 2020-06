"Os cabo-verdianos vivem do esforço do seu trabalho e o trabalho parou durante estes dois meses para alguns. As pessoas que tinham um emprego normal tiveram a ajuda do desemprego parcial por parte do Governo francês, mas quem não tem documentos, está em dificuldades", alertou Pedro Delgado, presidente da Federação das Associações Cabo-Verdianas de França, em entrevista à agência Lusa.

A federação agrega 22 associações cabo-verdianas espalhadas por todo o país e quer ajudar os mais afetados na comunidade, mas também em Cabo Verde, pela covid-19.