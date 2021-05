Os dados agora divulgados referem que em 2020 aumentou a recolha de embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados, ainda que o país tivesse vivido em pandemia (de covid-19).

Num comunicado da associação a propósito do lançamento do relatório, o diretor-geral do Electrão, Pedro Nazareth, é citado a afirmar que em 2020 houve um crescimento de 19% nas quantidades enviadas para a reciclagem face ao ano anterior.

A Electrão é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados.

O balanço de 2020 revela que foram também recicladas cerca de 17 mil toneladas de equipamentos elétricos fora de uso, o que corresponde a dois quilos de equipamentos elétricos usados por cada cidadão. Trata-se de um crescimento de 20% face a 2019.

Segundo o comunicado, a Electrão recolheu ainda 346 toneladas de pilhas e baterias usadas, aproximadamente 34 gramas de pilhas e baterias portáteis 'per capita'.

"É de salientar o reforço do número de locais da rede de recolha de pilhas e baterias que cresceu para mais do dobro passando de 2098, em 2019, para 4499 pontos de recolha em 2020", diz Pedro Nazareth no comunicado.

O relatório agora divulgado salienta a transparência da gestão dos resíduos e explica, fluxo a fluxo, como funciona o sistema, quais os custos associados à sua gestão e como se distribuem.

A associação Electrão gere uma rede de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usadas com mais de 6.000 locais de recolha em todo o país e é também responsável pela reciclagem de embalagens em todo o país.

