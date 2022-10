A posição tomada na terça-feira à noite surge na sequência de um atentado bombista contra a maior prisão do país e relatos de um ataque aéreo da junta militar que matou dezenas de civis.

"Registamos com alarme o último recrudescimento dos combates", disse a ASEAN, que integra Myanmar e nove outros países, observando que a atual violência "agrava a situação humanitária" e contraria o pacto alcançado entre a organização e a junta militar em abril de 2021 para resolver o conflito.

Embora o comunicado não nomeie explicitamente os militares, responsáveis pelo golpe de Estado a 01 de fevereiro de 2021, a ASEAN aponta para uma das partes envolvidas "com poder significativo no terreno".

"Apelamos urgentemente a todas as partes envolvidas, em particular a uma com poder significativo no terreno, para que tomem medidas concretas que permitam um processo de diálogo inclusivo e construtivo e procurem uma solução pacífica e a reconciliação nacional", pode ler-se na mesma nota.

Os opositores do regime militar e os meios de comunicação locais noticiaram um ataque aéreo no domingo por aviões do exército num festival organizado por um grupo rebelde no norte do país.

Segundo estas fontes, diz-se que o bombardeamento matou pelo menos 80 pessoas e feriu mais de uma centena, muitas delas civis.

O comunicado da ASEAN referiu-se também ao atentado à bomba na prisão Insein de Rangum - a maior prisão do país e onde se encontra a maioria dos presos políticos birmaneses - que matou oito pessoas - cinco das quais civis - e feriu 18, na passada semana.

Embora o ataque não tenha sido reivindicado, a junta militar acusou um desconhecido grupo chamado "The Special Task Agency of Burma", que descreve como "terrorista".

"Exortamos veementemente à máxima contenção e à cessação imediata da violência (...) em prol da paz, segurança e estabilidade na região", sublinhou a ASEAN.

Os líderes do bloco do sudeste asiático deverão reunir-se no Camboja em novembro para discutir, entre outras questões, a situação no país, mais de 20 meses após a revolta militar.

O Camboja, que detém a presidência rotativa da ASEAN este ano, disse que o líder da junta militar, Min Aung Hlaing, não foi convidado para a cimeira dos líderes.

O golpe militar que derrubou o Governo eleito de Aung San Suu Kyi desencadeou uma violenta repressão militar e mergulhou Myanmar numa profunda crise política, social e económica.

