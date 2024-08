Em comunicado, a ASAE diz que realizou uma operação de inspeção direcionada a um estabelecimento ilegal de manipulação e armazenagem de óleo, no âmbito da sua missão na proteção de produtos nacionais e de combate às práticas fraudulentas, "face às fortes suspeitas de que no local se procedesse ao embalamento ilegal de azeite, com eventual adulteração por mistura com outros óleos vegetais".

"Como resultado da ação, e face aos indícios de práticas fraudulentas, foi determinada a suspensão de atividade do estabelecimento, instaurado um processo-crime por suspeita de fraude sobre mercadorias e apreendidos 1.600 litros de azeite e óleos vegetais, 7.440 rótulos, uma arma branca, embalagens e um carimbo datador", adianta a ASAE.

O valor total estimado da apreensão ascende a 4.800 euros.

A ASAE procedeu ainda à colheita de amostras dos azeites e óleos embalados apreendidos, as quais foram encaminhadas ao Laboratório de Segurança Alimentar desta Autoridade para análises físico-químicas e sensoriais, visando apurar a sua legitimidade e legalidade.

"A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores", assegura a entidade.

