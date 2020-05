Artistas e intelectuais aderiram a essa iniciativa idealizada pelo premiado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que trabalha há anos imortalizando a vida das comunidades indígenas da Amazónia.

"Os povos indígenas do Brasil enfrentam uma séria ameaça à sua própria sobrevivência com o surgimento da pandemia da covid-19", diz o manifesto.

Os signatários, entre os quais também estão Brad Pitt, Albert II de Mónaco e Naomi Campbell, alertam que alguns povos indígenas da bacia amazónica, ainda não contactados pelo homem branco, "podem ser completamente eliminados" devido ao novo coronavírus.

Além disso, a ameaça é dupla, pois além do perigo representado pelo vírus, também houve um aumento nos ataques de mineradores e de pessoas que derrubam árvores ilegalmente e invadem terras indígenas para explorar os recursos naturais.

"Essas operações ilícitas aceleraram nas últimas semanas porque as autoridades brasileiras responsáveis por fazer o atendimento dessas áreas foram imobilizadas pela pandemia", afirma o manifesto publicado no domingo em jornais como Folha de São Paulo, El País e The Guardian.

"Sem proteção contra esse vírus, os indígenas sofrem um risco real de genocídio, por contágios causados por invasores ilegais em suas terras", acrescentou o texto.

Os signatários também apelaram ao Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e aos líderes do poder legislativo e judiciário "para que tomem medidas imediatas para proteger as populações indígenas do país contra esse vírus devastador".

"Esses povos fazem parte da história extraordinária de nossa espécie. Seu desaparecimento seria uma grande tragédia para o Brasil e uma imensa perda para a humanidade. Não há tempo a perder", concluiu o texto.

Chico Buarque, Richard Gere, Glenn Close, Oliver Stone, Alfonso Cuarón, Fernando Meirelles, Gisele Bündchen, Alejandro González Iñárritu e Patti Smith também constam na lista de personalidades que aderiram ao manifesto.

Um levantamento realizado pelo Instituto Socioambiental, organização não-governamental que luta em defesa do meio ambiente e direitos dos povos originários do Brasil, informou que a covid-19 já atingiu pelo menos 120 indígenas que vivem em áreas rurais do país, matando seis indígenas.

Os povos indígenas, hoje com quase 900.000 habitantes no Brasil, são especialmente vulneráveis ao surgimento de novas doenças.

O país registava até domingo 101.147 casos confirmados e 7.025 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

CYR // LFS

Lusa/Fim