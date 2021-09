O prémio bienal foi criado em 2009 pela Fundação Victor Pinchuk com o objetivo de "descobrir, reconhecer e dar apoio de longo prazo a uma geração futura de artistas de todo o mundo", como assinala o comunicado da organização.

Pedro Neves Marques, que vive e trabalha em Nova Iorque, é artista visual, realizador e escritor.

Na realização, Neves Marques conquistou, no ano passado, o prémio Coelho de Ouro para melhor curta-metragem "A Mordida" no festival Mix Brasil de Cultura e Diversidade, em São Paulo, também nomeada para os prémios da Academia Europeia do Cinema 2020, depois da distinção no festival de 'curtas' Go Short, dos Países Baixos.

A curta-metragem estreou-se no Festival de Cinema de Toronto de 2019 e passou pelos festivais de Nova Iorque, Glasgow, Winterthur e Moscovo, entre outros, num total de 40 seleções para festivais e mostras de cinema nacionais e internacionais.

Pedro Neves Marques é autor do ensaio "Contaminação por capital: Violência contra a terra, violência contra os nossos corpos", publicado para a Revista Punkto.

Foi também um dos 69 artistas convidados da Bienal de Arte Contemporânea de Gwangju, que decorreu entre 26 de fevereiro e 09 de maio de 2021, naquela cidade da Coreia do Sul.

A lista de finalistas do prémio Future Generation Art inclui nomes como Alex Baczynski-Jenkins, do Reino Unido, Wendimagegn Belete, da Etiópia, Aziz Hazara, do Afeganistão, Bronwyn Katz, da África do Sul, e Andres Pereira Paz, da Bolívia, entre outros.

A exposição vai estar patente no PinchukArtCentre, de Kiev, dando uma perspetiva "da visão artística da próxima geração de artistas".

Os artistas foram selecionados por um comité internacional que incluiu os curadores e diretores artísticos Justine Ludwig, Julia Morandeira Arrizabalaga, Daniel Muzyczuk, Iheanyi Onwuegbucha, Jeppe Ugelvig, Zoe Whitley e June Yap.

O prémio principal consiste num valor de 100 mil dólares (85,2 mil euros) distribuído entre 60 mil dólares em dinheiro e 40 mil em investimento na prática artística. Há ainda 20 mil dólares adicionais que podem ser distribuídos até cinco artistas como galardões especiais.

O anúncio dos premiados vai acontecer em dezembro, em Kiev.

