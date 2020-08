Isaki Lacuesta, cineasta, produtor, cenógrafo, ensaísta e curador, "tem um trabalho que faz disparar o diálogo entre o cinema e as mais diferentes áreas artísticas", afirma a direção do Curtas em comunicado.

Ao realizador, autor de obras como "Entre dos aguas", exibido em 2019 no IndieLisboa, "The next skin" ou "The Clay Diaries", ser-lhe-á dedicada a secção "InFocus" do Curtas, estando prevista ainda a realização da primeira exposição do autor em Portugal, que ficará patente na Solar -- Galeria de Arte Cinemática.

Lacuesta estará presente em Vila do Conde "para apresentar os seus filmes e participar de uma conferência aberta a jornalistas e público".

A 28.ª edição do Curtas de Vila do Conde deveria ter ocorrido em julho, mas foi adiada para outubro - entre os dias 03 e 11 -, por causa da pandemia da covid-19.

Segundo a direção, o festival decorrerá no Teatro Municipal de Vila do Conde, no auditório municipal e naquela galeria de arte, mas terá também iniciativas 'online' para que "o encontro entre o público e os cineastas possa acontecer de forma segura e próxima".

O programa, ainda não anunciado, contará com sessões 'online' em registo 'Video On Demand', debates, entrevistas e 'masterclasses' em ambiente virtual.

