Quatro de um total de sete prémios europeus é um feito "verdadeiramente excecional", comentou com compreensível orgulho e reconhecimento o CEO da CUF, no rescaldo dos European Private Hospital Awards 2024, que neste ano se realizaram em Bucareste, Roménia. Numa mensagem de parabéns aos colaboradores, a quem atribui a responsabilidade por este reconhecimento europeu, Rui Diniz fez questão de recordar que o grupo da família Mello continua, "como desde há quase 80 anos, a investir na inovação em diferentes áreas — clínica, logística, experiência do cliente" — mas também se mantém "orientados à vocação essencial de prestar cuidados de saúde de excelência, com humanidade", a quem os procura, encontrando aí a razão maior desta conquista.

Numa noite em que ombreavam 53 prestadores de saúde privados, provenientes de nove países, que apresentaram 65 candidaturas, a CUF foi distinguida em quatro das sete categorias a concurso e o grupo Luz Saúde, representado pelo Hospital da Luz Learning Health, foi premiado na categoria “Simulation Pathway for Enhanced Patient Care”.

“Empowering Patient Care Experience”, pela Unidade de Dor Aguda da CUF Descobertas (que dá resposta a doentes em situações de pós-operatório, internados e pós-parto que experienciam dor não controlada); “Best Integration of AI in Healthcare” pelo projeto CLARA - Assistente virtual de follow-up pós-cirúrgico, em parceria com a startup TUCUVI (desenvolvido com recurso a Inteligência Artificial e que permite seguir os doentes após a alta, ligando automaticamente para o doente e seguindo os protocolos, colocando questões e armazenando a informação para posterior análise pelas equipas clínicas); “Health Tech Innovation of the Year” pelo CELLA Medical Solutions (solução que cria réplicas 3D de órgãos, com a exata patologia do doente, para preparação de cirurgias complexas); e “Outstanding Collaborative Initiatives in Healthcare” para o LEAD - Logistics Efficiency with Analytics Development (solução de otimização de processos de gestão logística, que permite alcançar uma maior eficiência financeira, sustentabilidade da atividade, fiabilidade na previsão de stocks e melhoria no serviço, desenvolvido em parceria com a LPTLabs) foram os prémios que a CUF trouxe para Portugal.

"Os quatro prémios em sete categorias são um resultado verdadeiramente excecional e um reconhecimento do excelente trabalho realizado pelas nossas equipas, com envolvimento de todas as categorias profissionais e de forma muito aberta ao ecossistema de inovação com o apoio e o contributo de múltiplas startups", reagiu Rui Diniz, destacando que esta lógica de "colaboração aberta associada a um foco no apoio à melhor prestação é essencial".

Promovidos pela European Union of Private Hospitals e avaliados por um júri internacional independente, estes prémios europeus reconhecem anualmente as melhores iniciativas no setor hospitalar privado, premiando prestadores de saúde europeus com melhor desempenho por boas práticas e projetos de excelência desenvolvidos por hospitais privados que demonstrem ter um impacto direto na vida dos cidadãos e no setor dos cuidados de saúde.