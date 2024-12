Gaza, Ucrânia, Sudão, Afeganistão e Etiópia, mas também regiões que vivem crises prolongadas, como a Síria, o Iémen ou o Corno de África. Em todo o mundo, há 300 milhões de pessoas a sofrer os efeitos de conflitos, insegurança alimentar e deficiências básicas várias, que exigem resposta no terreno. No próximo ano, a UNICEF quer chegar a 109 milhões de crianças afetadas por esta falta de condições para se desenvolverem e viverem com dignidade e felicidade. E para isso pede a ajuda de todos.

"As notícias mudam, mas as crises continuam" é o mote da campanha de Natal da organização, que pede que se recorde que mesmo quando desaparecem da frente dos nossos olhos, esgotadas nos noticiários, muitas crises e conflitos continuam a fazer vítimas e a requerer apoio no terreno. Sejam guerras, secas, inundações ou migrações, a UNICEF faz esse trabalho de proximidade naquilo a que chama "crises silenciosas", com intervenções sustentáveis e contínuas que visam atenuar os efeitos destas crises.

"Em todo o mundo, 213 milhões de crianças vivem atualmente em emergências humanitárias que são imprevisíveis e voláteis. Apesar do seu subfinanciamento, a UNICEF responde todos os anos a mais de 400 crises humanitárias por ano, com bens e serviços essenciais como água, alimentos, medicamentos, apoio psicossocial e vacinas" (a organização é responsável pela imunização de mais de metade de todas as crianças do mundo), lembra, apontando ainda outros âmbitos de atuação, como a reabilitação de infraestruturas vitais, distribuição de material escolar e serviços de reunificação familiar.

Para conseguir cumprir o desígnio para 2025 — que passa por levar cuidados de saúde primários a 56,9 milhões de crianças e mulheres, rastreios de despiste de casos de subnutrição e atrasos de desenvolvimento a 34 milhões de crianças até aos 5 anos, prestar cuidados de saúde mental e apoio psicossocial baseados na comunidade a 20,6 milhões de crianças e cuidadores ou prevenir/responder a casos de violência de género e levar educação a 24 milhões, entre outras iniciativas —, a UNICEF pede ajuda de todos.

"Os doadores que desejem contribuir para o trabalho da UNICEF para as crianças em situação de crise podem ajudar com um donativo no através do site da UNICEF Portugal , por MBWay (919 919 939), transferência (IBAN PT50 0033 0000 5013 1901 2290 5), no Multibanco (Ser Solidário>Opção Unicef) ou comprando um Presente para a Vida (artigos de assistência humanitária que são enviados para o terreno).