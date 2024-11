"No Portal da Queixa, a avaliação deixada pelos consumidores é tudo. É esta que contribui para um bom ou mau Índice de Satisfação, para a reputação digital e, claro, para que uma marca lidere ou não o ranking da sua categoria." A explicação é dada pelos responsáveis do Portal, que deu nota "Excelente" ao SAPO, projetando-o a Marca do Mês, com a média de Índice de Satisfação mais alta em outubro, na categoria Sites de Notícias, Jornais e Revistas.

Com classificação acima de 92 em 100 pontos no ranking que expressa de forma objetiva o desempenho das marcas no Portal da Queixa, com base na interação dos utilizadores que efetuaram reclamações, o SAPO destacou-se agora pela satisfação dos seus seguidores, depois de, já na semana passada, considerado uma Superbrand e, também neste ano, ter recebido o prestigioso Prémio Marca Recomendada 2024, no âmbito do relatório "As Melhores Marcas para o Consumidor em 2024", do Portal da Queixa by Consumers Trust, que destacou o papel fundamental do SAPO na divulgação de conteúdos informativos de qualidade.

"Por trás de uma Marca do Mês há todo um trabalho contínuo na relação de confiança estabelecida com o consumidor. Como marca, deve dar a volta à reclamação da melhor forma – esta é uma janela de oportunidade para fidelizar o cliente e melhorar a reputação digital da sua marca", sustentam os responsáveis do Portal da Queixa, adiantando fatores chave para chegar a este patamar, que incluem dar uma resposta rápida e personalizada aos utilizadores e disponibilizar-se a ser avaliado em cada interação.