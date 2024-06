Arrancaram já as eleições europeias, com os Países Baixos a ir às urnas já ontem e a Irlanda e a República Checa a votar hoje. Amanhã, será o dia em que vão ser escolhidos os candidatos da Letónia, Malta, Eslováquia e Itália, seguindo-se, no dia 9, domingo, dia em que as eleições se realizam em Portugal, a maioria dos países: ainda Itália, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Grécia, Espanha, França, Croácia, Chipre, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Áustria, Polónia, Roménia, Eslovénia, Finlândia e Suécia.

Em Portugal, com a desmaterialização dos cadernos eleitorais, será possível pela primeira vez votar onde quer que esteja (não precisa de ir à mesa de voto onde está recenseado), bastando que leve consigo o Cartão de Cidadão. O Portal do Eleitor disponibiliza mesmo (aqui) um mapa com os locais abertos para votar, de forma que possa escolher aquele que lhe dá mais jeito ou, na dúvida, onde haja menos filas no domingo.

A Estónia é o único país da União Europeia em que os eleitores pode votar online, podendo fazê-lo desde segunda-feira, havendo neste ano vários países em que a idade que permite ir às urnas recuou para os 16 anos; neste ano, cerca de 2 milhões de jovens entre os 16 e os 17 anos votam pela primeira vez na Bélgica, na Alemanha, em Malta, na Áustria e na Grécia.

No total, são cerca de 360 milhões de europeus que irão às urnas decidir quem serão os 720 deputados que vão compor o próximo Parlamento Europeu, variando a quantidade de eurodeputados eleitos consoante o Estado-membro. Do total, Portugal elege 21 lugares, sendo os países com mais representação em Estrasburgo os mais antigos e ricos da União Europeia: Alemanha, com 96 assentos no Parlamento Europeu, França, com 81, e Itália, com 76. A Espanha cabe escolher 61 eurodeputados. No extremo oposto estão países como Malta, Lituânia e Chipre, que têm direito a seis lugares cada um.

No dia das eleições, as primeiras projeções com base nas sondagens à boca das urnas serão libertadas entre as 19.15 e as 19.30, hora de Lisboa, e os resultados provisórios poderão ser conhecidos entre as 22.15 e as 22.30, hora de Lisboa, explica o Parlamento Europeu.

Aqui no SAPO terá todos os resultados atualizados ao momento, através de ligação direta ao Ministério da Administração Interna.