A campanha eleitoral oficial às Europeias arrancou hoje e decorre até à meia-noite de sábado, dia 8 de junho, véspera da votação e dia de reflexão. Mas estas eleições trazem uma novidade. Depois de estar já a correr sobre rodas a votação antecipada, bastando inscrever-se (mais informação abaixo), a desmaterialização dos cadernos eleitorais vai permitir, pela primeira vez em Portugal, votar onde quer que esteja, sem precisar de fazê-lo especificamente na sua mesa de voto. O que significa que se tiver planos para os feriados, desde que esteja em Portugal, pode exercer o seu dever de voto com mais facilidade, no domingo, dia 9 de junho, entre as 8.00 e as 19.00 ou, caso pretenda, uma semana antes (a 2 de junho), desde que se inscreva para voto antecipado.

Qualquer cidadão que cumpra 18 anos até dia 9 de junho pode votar nestas eleições. E se viver fora de Portugal também tem hipótese de fazê-lo, mas deve ter atenção às datas e locais (veja a informação completa aqui); por exemplo, se estiver nos Estados Unidos, também vota a 9 de junho, mas noutros países a votação acontece no dia 8, nas representações diplomáticas portuguesas.

Veja abaixo como a votação foi facilitada para garantir mais opções aos eleitores, de forma a reduzir a abstenção — historicamente alta sobretudo em eleições europeias. Não se esqueça que tem de levar consigo o Cartão do Cidadão ou outro documento que tenha a sua fotografia, como a carta de condução ou o passaporte.