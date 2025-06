Num país onde o sistema educativo continua a avaliar o que é memorizável e não o que é transformador, a Fundação Santander Portugal e o Centro Português de Fundações (CPF) lançam um desafio que é, ao mesmo tempo, um grito de urgência: levar a criatividade para o centro da sala de aula. Através da iniciativa Mesa da Criatividade, pretende-se chegar a 3.300 escolas com uma ferramenta pedagógica que transforma o brincar em método de ensino.

Conforme já testemunhara Inês Oom de Sousa, "a criatividade é um imperativo educativo" e são precisamente "as competências criativas que preparam as crianças para os desafios do século XXI". "E Portugal não pode ficar para trás", alertou ao SAPO a presidente da Fundação Santander, uma das vozes mais ativas na defesa de uma escola mais humana, mais lúdica e mais eficaz.

A proposta que agora a Fundação Santander e o CPF levam ao ensino básico é simples, mas ambiciosa: um mobiliário multifuncional com seis gavetas recheadas de jogos, materiais e brinquedos, pensados para integrar o "aprender através do brincar" no currículo do 1.º Ciclo. A ideia é que a criatividade deixe de ser um luxo extracurricular e passe a ser um direito educativo.

A urgência é real. De acordo com o relatório PISA 2022, Portugal não só não avalia como nem sequer fomenta o pensamento criativo. Como sublinha Inês Oom, "a escola não pode limitar-se a transmitir conteúdos. Tem de preparar os alunos para a imprevisibilidade global, dar-lhes capacidade de adaptação e estimular a criatividade e o pensamento crítico". E é mesmo por essa porta que entra a Mesa da Criatividade, pela mão da Fundação Santander Portugal em parceria com o Centro Português Fundações, e vem acompanhada de um Manual Prático com atividades por disciplina, sessões de formação para professores e uma rede de apoio entre escolas, fundações, empresas e autarquias. Porque mudar o ensino exige mais do que boas intenções – exige estrutura, compromisso e comunidade.

Através desta iniciativa, o “aprender através do brincar” deixa de ser apenas uma expressão e torna-se metodologia concreta em sala de aula. E quem pode juntar-se a esta iniciativa? Fundação e CPF explicam que a adesão está aberta a todos: escolas, empresas, autarquias, fundações e cidadãos. Adotar uma escola, apoiar a montagem das mesas, contribuir para o manual ou partilhar boas práticas são formas distintas de participar que acabam por envolver todo o tipo de atores.

Ao sentar cada criança à Mesa da Criatividade, estamos a desenhar, com imaginação e propósito, o futuro vibrante de Portugal.