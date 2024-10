"Hoje em dia é possível pôr um miúdo de 10 anos a escrever um romance." Será mesmo como diz Pedro Santa Clara, fundador de projetos como a Escola 42 e o TUMO? De uma coisa, Barbara Beck Lancastre, a criadora do colégio Park e atual CEO para a Europa da Affinitas Education, não tem dúvidas: "É inegável que é preciso usar a tecnologia para cada aluno atingir o seu potencial."

Para as gerações que já nasceram nas fases conscientes da Inteligência Artificial (IA), isso pode significar uma aprendizagem muito mais imersiva e criativa. Imagine o que seria ter Os Maias explicado pelas próprias personagens que vivem a história criada por Eça de Queirós. Mas essa vantagem só virá se a tecnologia for acompanhada por um enquadramento educativo focado na passagem de competências de relacionamento e interpretação correta da infinidade de dados e informação que essas ferramentas tornam acessíveis.

E onde está o limite? Qual é o balanço perfeito para a tecnologia ter um impacto positivo na Educação? E deve repousar o fiel da balança entre tecnologia e humanidade?

É este o ponto de partida para o primeiro episódio do Podcast Tech Balance, promovido pela Fundação Altice

A tecnologia já nos corre nas veias e sobretudo entre os mais novos é uma parte inquestionável do dia-a-dia. Mas será de mais ou estamos ainda muito aquém do potencial que temos ao nosso dispor e que poderíamos estar a explorar para nos facilitar a vida, as rotinas e até a aprendizagem?

Há respostas para todos os gostos. O que este podcast pretende é pôr-nos a pensar sobre o ponto de equilíbrio da tecnologia nos mais diversos setores, da Educação ao Humor, passando pelo Desporto, sempre com a âncora da tecnologia, da digitalização e da Inteligência Artificial, em conversas de luxo.

Numa altura em que está ainda bem fresca a discussão sobre se os miúdos devem ou não ter os telemóveis com eles na escola, o Podcast Tech Balance traz a Tecnologia na Educação à baila, nesta estreia, em que se debruça sobre temas como a sala de aula 4.0 e a IA ao serviço da Educação.