"Somos 12 irmãos e temos muito presente o legado empresarial que nos deixaram e que queremos perpetuar." A frase, disse-a em entrevista Vasco de Mello, a Francisco Pinto Balsemão, no podcast Deixar o Mundo Melhor e o tema era precisamente o legado e a vocação familiar herdada da família.

Mas se numa empresa familiar o peso do fundador pode e deve ser reconhecido no ADN, será ele também por vezes uma âncora limitativa de novos voos? E quando a herança é um talento, como a capacidade de tecer as palavras num ponto tão distintivo que levará sempre a comparações, é possível voar com asas próprias?

"Como podemos transformar a influência do passado numa alavanca para criar algo verdadeiramente novo?" É esta a pergunta que serve de ponto de partida para mais uma conversa improvável, sob a batuta do maestro Miguel Sousa Tavares, que nesta sexta-feira vai conduzir os testemunhos de Vasco de Mello e Miguel Tamen sobre "O peso da herança".

Quando se nasce num legado forte, a influência do passado é inevitável – mas até que ponto é que esta define ou condiciona o nosso percurso? Será a tradição um ponto de partida para a inovação ou uma amarra que impede a verdadeira mudança? E que consequências vêm de se manter uma herança intocada?

O presidente de um dos maiores grupos empresariais portugueses e o ensaísta, professor e diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa vão sentar-se à mesa do Auditório Santander, em Lisboa, para mais uma sessão das Beyond Profit Talks, by Fundação Santander Portugal

