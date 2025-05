A expulsão de imigrantes ilegais, as aparentemente infindáveis dúvidas sobre a Spinumviva e a possibilidade de acordos pós-eleitorais capazes de trazer estabilidade ao governo que sair das eleições de 18 de maio marcaram a estreia da campanha. Mas com mais de 30 debates cumpridos entre os líderes dos partidos com representação parlamentar, há trocas de acusações e omissões que, para muitos eleitores, criam mais dúvidas do que certezas. O que ajudará a explicar os quase 20% de indecisos que continuam a figurar nas sondagens diárias das diferentes fontes.

Um quinto dos que vão às urnas daqui a duas semanas para escolher o próximo governo ainda não sabe em quem vai votar. Esteja entre os que ainda não decidiram ou faça parte dos que têm já feita a escolha, ou mesmo que tenha definida a sua área política mas hesite entre as opções em que pode melhor atingir os objetivos num momento em que os dois maiores partidos apelam ao voto útil, perceber o que está por trás das promessas eleitorais ou esclarecer como propõem os partidos cumpri-las pode ajudar à sua escolha.

O SAPO vai recolher aqui as suas dúvidas e dirigi-las a Luís Montenegro (AD), Pedro Nuno Santos (PS), André Ventura (Chega), Rui Rocha (IL), Mariana Mortágua (BE), Paulo Raimundo (PCP), Rui Tavares (Livre) e Inês Sousa Real (PAN.

Escolha os líderes que quer questionar e deixe as suas perguntas aqui, até dia 12 de maio. O SAPO levará as suas questões aos líderes partidários.

Na reta final da campanha, publicaremos as respostas (ou a ausência de explicações).