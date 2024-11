O anúncio foi feito nesta tarde, mas o projeto vem sendo preparado há já bastante tempo. O necessário para montar uma resposta à medida do problema, que se tem intensificado, da falta de casas (ou pelo menos de casas a preços comportáveis) para acolher os estudantes universitários deslocados. Consciente da dificuldade por que passam esses jovens, o pró-reitor da NOVA FCSH, João Seixas, decidiu agir e montar uma resposta possível, com uma rede de parceiros, permitindo fazer um encontro entre eles e pessoas e famílias com quartos livres e disponíveis para os arrendar a preços acessíveis (20% abaixo do mercado).

A ideia não é nova — recorde-se a iniciativa Partilha Casa, do MEO, com resultados notáveis —, mas ganha mais um polo de dinamização com a Rede 1/4, agora lançada, no auditório da reitoria da NOVA, com "uma ampla rede de parceiros e uma equipa dedicada e multidisciplinar", pretendendo ir mais além. "Trata-se de um programa inovador que assenta numa plataforma digital robusta e que procurará interligar quem tem quartos disponíveis com quem precisa destes para viver e estudar", explicam os promotores, apontando benefícios adicionais como a "possível isenção de IRS através do Programa de Apoio ao Arrendamento, uma situação contratual segura e estável, bem como, quando solicitado, apoio e companhia". E pretende ainda "convocar instituições e outros proprietários a colocar no mercado de arrendamento quartos de que disponham e sejam adequados a esse fim".

A plataforma arranca já no início do ano, mas os registos já estão disponíveis no site, apenas para alunos da Universidade Nova, numa primeira fase, mas tendo o objetivo de se abrir a toda a comunidade de estudantes; e a rede de parceiros inclui os mais institucionais e capacitados: as câmaras de Lisboa, Cascais e Oeiras.

Veja aqui como vai funcionar.