É a primeira personalidade sul coreana a receber o Prémio Nobel da Literatura.

Na sua obra, Han Kang confronta traumas históricos e conjuntos de regras invisíveis e, em cada uma das suas obras, expõe a fragilidade da vida humana. Ela tem uma consciência única das conexões entre o corpo e a alma, os vivos e os mortos, e no seu estilo poético e experimental tornou-se uma inovadora na prosa contemporânea, segundo o comunicado da imprensa da Academia Sueca.

Han Kang nasceu em Gwangju, na Coreia do Sul, em 1970. Em 1994 começou a sua carreira de escritora vencendo o primeiro lugar de um concurso literário em Seul. A Vegetariana, o seu primeiro romance publicado pela Dom Quixote, ganhou o Man Booker International Prize em 2016. O Livro Branco, foi, em 2018, finalista do Man Booker International Prize.

Foi professora no Departamento de Escrita Criativa do Instituto das Artes de Seul e dedica-se atualmente apenas à escrita. A sua obra está traduzida em mais de trinta línguas.

Em 2023, Jon Fosse foi o vencedor do Prémio Nobel da Literatura “pelas suas peças de teatro e prosas inovadoras que dão voz ao indizível”, segundo a Academia Sueca.

José Saramago foi, até à data, o único escritor português distinguido com o prémio, em 1998.

Curiosidades

O autor de O Livro da Selva, Rudyard Kipling, torna-se, aos 41 anos, o mais jovem autor de sempre a vencer o Nobel. Aos 87 anos, Doris Lessing recebe o Nobel da Literatura em 2007 e bate o recorde de idade, tornando-se a vencedora mais idosa de sempre.

Jean-Paul Sartre, em 1964, recusou o Prémio Nobel da Literatura alegando que “um escritor não se deve permitir transformar numa instituição”, era um protesto contra os valores da sociedade burguesa. O soviético Boris Pasternak, autor de Doutor Jivago, aceitou inicialmente o prémio em 1958, mas foi depois coagido pelas autoridades da União Soviética a recusar.

Dezoito mulheres foram laureadas com o Prémio Nobel da Literatura. A autora sueca Selma Lagerlöf (1858-1940) foi a primeira mulher a ser premiada em 1909, cinco anos antes de ser eleita para a Academia Sueca.

Em quatro ocasiões (1904, 1917, 1966 e 1974) o prémio foi partilhado entre dois autores. Também houve sete anos em que o galardão não foi entregue, maioritariamente devido às grandes guerras mundiais: 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 e 1943.

Semana dedicada aos Prémios Nobel

A Assembleia do Nobel é composta por 50 professores do Instituto Karolinska.

Amanhã será conhecido o nome do novo Nobel da Paz e no dia 14 de outubro será conhecido o vencedor do Prémio das Ciências Económicas, prémio em homenagem a Alfred Nobel e é atribuído desde 1969.

Os Prémios Nobel foram criados pelo inventor sueco Alfred Nobel que morreu em 1896.