"Cada vez é mais difícil captar a atenção das pessoas para todas as ações mediáticas que existem", mas a Marketeer continua a empenhar-se em captar a atenção para o esforço que é feito nas empresas portuguesas e reconhecer o trabalho das pessoas em prol das suas marcas e reputação. Quem o garante é ricardo Florêncio, que ontem foi o anfitrião de mais uma edição dois Prémios Marketeer, numa noite em que foram distinguidos os melhores passos dados no país em 35 categorias, entre mais de 250 os finalistas a votos nesta 16.ª edição.

A escolha das marcas e empresas que mais se destacaram ao longo do último ano coube ao público, mas ainda houve tempo para entregar três prémios especiais numa noite de luxo, no Convento do Beato, em Lisboa: Teresa Lameiras, diretora de Comunicação e Marca da SIVA/Porsche, levou para casa o Prémio Carreira, Patrícia Nunes Coelho, marketing director Portugal & Spain da Control, o de Big Fish, e Leonor Dias, diretora de Marca e Comunicação da Vodafone, foi considerada a Marketeer do Ano.

O SAPO, marca emblemática do grupo, foi finalista na categoria de Digital - Media e a Meo (ambas marcas do grupo Altice) trouxe mesmo para casa, uma vez mais, o prémio de Melhor Empresa de Telecomunicações. Foi o "corolário triunfal" de uma série de galardões, reagiu João Epifânio — que na edição do ano passado recebeu o prémio de Marketeer do Ano — , entregando a responsabilidade pela distinção aos "mais de 6.500 colaboradores que todos os dias dão o melhor para os clientes, e os 12.500 colaboradores indiretos que também trabalham a marca". "Um orgulho enorme", disse ainda o chief Sales Officer B2C e chief Marketing Officer da Altice Portugal, destacando a forma como a marca continua a conseguir distinguir-se entre rivais de peso, numa cerimónia cuja transmissão em direto de todo o evento foi feita pelo SAPO em sapo.pt e na TV do MEO, pelo botão azul do comando MEO, Android TV e Apple TV.

"Esta foi a 16.ª edição e vamos continuar a premiar empresas que os leitores distinguem como os melhores dos melhores", prometeu Ricardo Florêncio, CEO do Multipublicações Media Group, dono da Marketeer.

Banca e Finanças: CGD

Imprensa – Media: Expresso

Grande Distribuição: Continente

Estabelecimentos de Ensino: NOVA SBE

Grandes Espaços Comerciais: NorteShopping

Telecomunicações: MEO

Grande Consumo- Higiene Lar: Skip

Seguros: Fidelidade

Saúde: Lusíadas Saúde

Energia: EDP

Agências de Meios: Havas Media

Festivais de Música: NOS Alive

Marcas de Restauração: McDonald’s

Grande Consumo Alimentar – Bebidas: Delta Cafés / Delta Q

Grande Consumo Alimentar – Não bebidas: Azeite Gallo e Olá

Agências de Branding e Publicidade: O Escritório

Agências de Comunicação: Hill & Knowlton Strategies

Rádio – Media: Rádio Comercial

Electrónica de Consumo: IQOS / Tabaqueira

Digital – Media: Observador

Turismo – Destino: Turismo da Madeira

Arte, Cultura e Entretenimento: Millennium Estoril Open

TV – Media: SIC

Influenciador do Ano: Madalena Abecassis

Cadeias de Retalho: IKEA

Plataformas Digitais / Serviços: MB WAY

Jogos de Sorte: Euromilhões

Produtos Farmacêuticos: Guronsan

Grande Consumo – Higiene Pessoal: Nivea

Beleza: L’Oréal Paris

Turismo – Hotelaria: Vila Galé Hotéis

Out of Home – Media: Dreammedia

Companhias Aéreas: TAP

Automóvel: Mercedes

Corporate Brands: Sociedade Ponto Verde