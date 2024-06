Ikea, Licor Beirão, Continente, McDonald's, Meo, Penguin Random House e WYcreative foram as marcas que levaram galardões para casa nas nove categorias premiadas nesta manhã nos Prémios SAPO. Mas desta vez, numa edição especial que teve lugar no extraordinário palco da área VIP do Rock in Rio, no Parque Tejo, houve também lugar para cinco distinções especiais, com o SAPO a ir novamente mais além na inovação.

Líder na agregação, produção e curadoria de conteúdos e ativos digitais, sua vertente editorial, que inclui criação e agregação de conteúdos de várias marcas nacionais e regionais, generalistas e especializadas, neste ano o SAPO quis também distinguir o que de melhor se faz no campo editorial na sua vertente digital, elegendo o Notícias do Sorraia como Órgão Regional Digital do Ano e o Expresso como Órgão de Comunicação Digital do Ano. Os outros três troféus especiais foram para a OMD, Agência Digital do Ano, a Meo, Anunciante Digital do Ano, e a Meo Partilha Casa, Campanha Digital do Ano.

"Aquilo que fazemos nesta iniciativa é posicionar Portugal como um país de vanguarda, com uma marca que é, há 29 anos, de todos os portugueses: o SAPO", explica Gil Moreira, diretor-geral do SAPO. A escolha dos vencedores foi feita por um júri composto por profissionais independentes das áreas de relevo na comunicação, marketing e publicidade digital (Ana Barros, CEO da Martech Digital, André Folque, head of business transformation da Publicis, Bernardo Rodo, managing director da OMD, Bruno Serra, head of marketing Estoril-Sol Digital, Inês Condeço, marketing & communication director da Fnac, Justyna Valente, head of marketing da TAP, Miguel Ralha, CEO da Bar Ogilvy, Paula Santos, diretora criativa da Omnicom Creative Hub, e Rodrigo Albuquerque, managing director Arena), numa manhã de festa no Rock in Rio.

Para marcar a 22.ª edição dos Prémios SAPO, o evento juntou-se aos 20 anos do festival das famílias, provocando neste sábado uma chuva de estrelas, a mostrar o que de melhor se faz na publicidade digital nacional, num universo de nove categorias e 200 candidaturas. O Melhor Spot de Áudio Digital foi para o Ikea, pela campanha "New Lower Prices - Mais baixo, Anabela!", desenvolvida pela EssenceMediacom/Uzina; a Melhor Estratégia de Engagement em Redes Sociais para o McDonald's, com o "A McDonald's Segue-te", da OMD/TBWA/Fullsix/LPM; a Melhor Campanha de Adressable-TV distinguiu o Continente, com "Bilhetes Liga", da Arena Media; e o Melhor Storytelling Digital em Content Marketing foi entregue ex-aequo à WYcreative (campanha "Dream Team", da WYcreative) e ao Licor Beirão ("Beirão de Sorte", da Mustard).

Para Penguin Random House, com "Em Nome da Mulher", da Bar Ogilvy Portugal, foi o prémio de Melhor Estratégia 100% Digital, enquanto o Melhor Podcast de Marca foi o "A Duas Vozes" com Carolina Deslandes, desenvolvido pela TTouch para a Meo. "Os Filhos do Euro, também da Bar Ogilvy Portugal para a Meo, venceu na categoria de Melhor Estratégia de Native-Advertising.

De resto, pode dizer-se que "sai sempre à casa", mas foi consensual que a campanha Meo Partilha Casa" merecia bem os prémios que arrebatou. Com um fortíssimo pendor social e de consciencialização para problemas como o isolamento na velhice e a falta de habitação para os jovens, permitiu fazer o match intergeracional, com resultados incríveis e uma campanha da OMD que mereceu os prémios de Mais Original em Display, Vídeo Mais Inovador (ex-aequo com o "Beirão da Sorte", da Mustard, para o Licor Beirão) e ainda recolheu um dos prémios especiais do dia: a Campanha Digital do Ano.

"À vitalidade e à animação deste ambiente festivaleiro que já nos contagiou, juntámos a tradição, que já vai na 22.ª edição, de reconhecer o que de melhor se faz na comunicação digital", resumiu Gil Moreira, no dia em que o SAPO revelou os grandes vencedores dos Prémios SAPO, num evento dirigido a profissionais de marketing, parceiros e órgãos de comunicação social, com a novidade de garantir a quem o quisesse o acompanhamento à distância, em sapo.pt e na aplicação SAPO TV, através do botão azul do comando Meo — uma inovação que neste ano também permite a quem não possa estar fisicamente no festival assistir aos concertos e a momentos especiais, como os Half Time Shows by SAPO, no conforto do sofá lá de casa. Só no primeiro fim de semana de RiR, mais de 33 mil pessoas assistiram, em direto, aos melhores momentos dos Palcos Mundo e Digital Stage, através da aplicação SAPO TV, a qual registou, no total, mais de 40 mil entradas.

Ao longo de mais de duas décadas, os Prémios SAPO entregaram já 1000 troféus a escolhidos de perto de 2900 candidaturas recebidas de dezenas de organizações e setores de atividade, num movimento único de valorização da excelência na comunicação digital, assumindo a sua responsabilidade enquanto promotor ativo de um ecossistema que terá de ser mais sólido e colaborativo para enfrentar os desafios crescentes do setor num mercado cada vez mais centralizado e global.