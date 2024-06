São mais de 250 finalistas em 35 categorias e o SAPO é uma das marcas finalistas. Os Prémios Marketeer, iniciativa do Multipublicações Media Group, são entregues nesta noite, distinguindo quem se destacou no último ano em áreas que vão da Grande Distribuição aos Festivais de Música, dos Seguros e Telecomunicações ao Grande Consumo, Turismo, Banca e Saúde e até Jogos da Sorte. "A palco vão subir ainda os eleitos por atribuição direta em Big Fish, Marketeer do Ano e Prémio Carreira", conta a Marketeer, que reúne centenas de convidados para o evento, no Convento do Beato.

O SAPO é uma das marcas finalistas dos Prémios Marketeer 2024, na categoria Digital – Media, a par do Eco, da Magg, da NiT, do Notícias ao Minuto e do Observador, em mais uma edição que vai reconhecer as marcas, empresas e personalidades que "fazem a diferença em Portugal", e que pode seguir em direto aqui no SAPO e na TV do MEO, pelo botão azul do comando MEO, Android TV e Apple TV.