Pelo quarto ano consecutivo, o SAPO acaba de ser reconhecido com o prestigiado prémio Marca Recomendada 2025, de acordo com o mais recente relatório publicado pela Consumer's Trust, que atribui a distinção na categoria "Sites de Notícias, Jornais e Revistas", destacando o apoio excecional prestado aos seus utilizadores.

Prémio atribuído com base nas avaliações dos consumidores portugueses feitas ao longo dos últimos 12 meses no Portal da Queixa, o SAPO é o único site a merecer este reconhecimento na categoria "Sites de Notícias, Jornais e Revistas", com um destacado Índice de Satisfação de 90.1, acima do valor obtido em 2024. Esta distinção revela, mais uma vez, o lugar do SAPO nas preferências e nos hábitos diários dos portugueses na consulta ao minuto de informação e entretenimento de qualidade.

Este prémio vem rematar um ano notável para o SAPO, com mais de 120 milhões de pageviews em cada mês e uma média mensal superior a 3 milhões de utilizadores, com o portal a voltar a afirmar-se como o site português mais visitado em 2024, fazendo a diferença de forma consistente em todas as áreas em que opera e consolidando a sua liderança na agregação, produção e curadoria de conteúdos e ativos digitais.

Obrigada a todos os que diariamente contribuem para nos tornar melhores e mais visíveis.