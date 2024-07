A aguentar os violentos derrotes do toiro de Murteira Grave, que foram derrubando os ajudas pelo caminho, Francisco Cabaço, dos forcados Amadores de Santarém, deu quase meia volta à arena sozinho na cara do toiro, sem vacilar, até se concretizar uma pega que ficou para a história do Campo Pequeno, dos Amadores de Santarém e da tauromaquia nacional, com a praça a explodir de emoção e a aplaudir de pé o forcado, a quem concedeu o prémio de duas voltas à arena. Este foi o momento de uma noite que ficará na memória pela qualidade da corrida que abriu a temporada tauromáquica da Praça de Toiros do Campo Pequeno, nesta quinta-feira.

Campo Pequeno Tauromaquia Touradas créditos: Protoiro

Com a muito aplaudida presença institucional da Câmara Municipal de Lisboa, a cidade vestiu-se de brilho na noite passada, com lotação quase esgotada na histórica arena da capital, que recebeu cerca de 6500 espectadores e um espetáculo de grande qualidade artística, a que assistiram inclusivamente, do camarote presidencial, o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia — a quem foi brindada a pega da noite —, e o Embaixador da China em Portugal, Zhao Bentang.

Campo Pequeno Tauromaquia Tourada créditos: Nuno Almeida/Protoiro

O cartel da noite foi formado por João Moura Jr., Marcos Bastinhas e António Telles filho, que lidaram toiros da ganadaria de Murteira Grave, ficando as pegas a cargo dos forcados Amadores de Santarém e de Montemor, tendo sido homenageados dois forcados históricos: Nuno Megre, de Santarém, e João Cortes, de Montemor-o-Novo. O troféu de Melhor Pega foi, naturalmente, atribuído a Francisco Cabaço e o de Melhor Grupo foi merecidamente para Santarém.

A temporada no Campo Pequeno segue agora com corridas de toiros nos dias 8 e 22 de agosto (despedida de Rui Salvador, naquela que é a Corrida do Emigrante), e encerra-se a 6 de setembro, com a despedida de Pablo Hermoso das praças portuguesas.