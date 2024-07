São poucas corridas, mas a nobre praça de toiros do Campo Pequeno continua a marcar o seu lugar na temporada tauromáquica. Nesta quinta-feira, a mais emblemática arena do país recebe, na inauguração da nova época dos toiros na capital, grandes figuras da tauromaquia nacional e internacional, num total de quatro touradas, até setembro.

"Trata-se de uma temporada de cartéis de enorme qualidade e com grandes figuras do toureio, constituindo a celebração de uma atividade cultural com séculos de tradição na vida da cidade de Lisboa e dos lisboetas, e que continua bem viva, como não pode deixar de ser, numa cidade aberta e moderna como Lisboa", revela Luís Miguel Pombeiro, responsável da empresa Ovações e Palmas gestora dos eventos taurinos do Campo Pequeno.

E nesta estreia de 2024, há um facto assinalável: "a primeira corrida conta com a presença do Embaixador da China, Zhao Bentang, e de Filipe Anacoreta Correia, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa", anuncia a Federação Tauromáquica Portuguesa, PróToiro.

A temporada tauromáquica de Lisboa arranca hoje às 21.45, com as restantes corridas com datas marcadas para os dias 8 e 22 de agosto e, por fim, 6 de setembro, prevendo-se o desfile de "grandes figuras do toureio internacional e português" por esta nobre praça.

"Hoje, na tourada de abertura da temporada, o cartel é formado por João Moura Jr., Marcos Bastinhas e António Telles filho, que vão lidar toiros da ganadaria de Murteira Grave, pertencendo as pegas aos Forcados Amadores de Santarém e de Montemor", explica a PróToiro, adiantando que nesta noite serão ainda homenageados dois forcados históricos: Nuno Megre, dos Amadores de Santarém, e João Cortes, dos Amadores de Montemor-o-Novo.

Para Luís Miguel Pombeiro, "nenhuma arte é mais emotiva e mais portuguesa do que a Tauromaquia" e por isso o empresário deixa a todos o convite para #a celebração da cultura portuguesa no coração de Lisboa".

De acordo com a Federação da Tauromaquia, a corrida de dia 8 de agosto será dedicada aos que deixaram o país, com seis toiros de Vinhas, lidados pelos cavaleiros Ana Batista, João Moura Caetano, Manuel Telles Bastos, Duarte Pinto, Andrés Romero (rejoneador), Luís Rouxinol Jr. e pegados pelos forcados Coimbra, Monsaraz e Académicos de Coimbra que disputarão um Concurso de Pegas, a marcar a agenda da Corrida do Emigrante.

Já no dia 22 de agosto, é garantida muita emoção na corrida que marca a despedida do histórico cavaleiro Rui Salvador da Praça de Lisboa; os cavaleiros Rui Salvador, Rui Fernandes, Francisco Palha, Miguel Moura enfrentarão toiros da ganadaria de António Silva que serão pegados pelos Amadores de Évora e Coruche.

Por fim, a 6 de setembro, "para encerramento da temporada lisboeta, nova corrida para a história que marcará a despedida do rejoneador Pablo Hermoso das arenas portuguesas portuguesas, com as atuações dos cavaleiros António Ribeiro Telles, Luís Rouxinol e Pablo Hermoso de Mendoza, que enfrentam toiros da ganadaria Charrua, que serão pegados em solitário Forcados Amadores de Lisboa, que celebram nessa corrida os 80 anos de existência".