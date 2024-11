Isabel dos Santos, o oligarca ucraniano Dmytro Firtash e Aivars Lembergs, oligarca lituano, viram todos os seus bens no Reino Unido congelados hoje, na sequência do endurecimento das formas de luta contra a corrupção, ficando ainda impedidos de entrar no país. A decisão foi anunciada pelo Secretário para os Negócios Estrangeiros, com declarações duras para os visados. "Estes indivíduos sem escrúpulos privaram egoisticamente os seus concidadãos de fundos de que tanto necessitavam para áreas fundamentais como a educação. a saúde e as infraestruturas, com o único objetivo de enriquecerem", afirmou David Lammy, citado pela Reuters.

De acordo com a agência noticiosa, trata-se das primeiras vítimas do anunciado apertar de malha na luta contra a corrupção, uma promessa eleitoral feita pelos trabalhistas em julho. Acusada em vários processos desde 2017, a empresária angolana, a viver no Dubai, tem negado as alegações em casos de corrupção em países que vão de Angola a Portugal, afirmando tratar-se de perseguição política. O mesmo defende Firtash, adianta a Reuters, que é procurado pelas autoridades ucranianas e americanas por suspeitas de ter desviado perto de 500 milhões de contratos públicos relativos ao transporte de gás. O lituano Aivars Lembergs estava já numa lista de sanções levantadas pelos EUA em 2019, por alegada corrupção, uma acusação estendida à filha, Liga, sendo agora acusado pelo governo britânico de "abuso de posição política para suborno e lavagem de dinheiro".

"Comprometi-me quando tomei posse a trabalhar para apanhar os cleptocratas e o dinheiro sujo que dá força a estes indivíduos e estas sanções são o primeiro passo nesse sentido", afirmou o secretário dos Negócios Estrangeiros em comunicado citado pela Reuters, onde indica que houve ainda mais três pessoas a sofrer consequências por ligações aos protagonistas daqueles supostos crimes.