A sucessão constante de períodos de crise tem gerado ambientes cada vez mais complexos e dinâmicos, resultando num aumento significativo da incerteza na tomada de decisões relacionadas com as políticas de emprego, e orientação e qualificação profissional.

Diante deste cenário, a plataforma myMentor em parceria com o professor Pedro Martins da Nova SBE, e com o apoio da Fundação Santander, consideraram fundamental identificar mecanismos que possibilitem acompanhar a evolução do mercado de trabalho, compreendendo as mudanças nas profissões e nas competências necessárias, de modo a apoiar tanto as empresas quanto os indivíduos na adaptação a essas novas realidades.

Nasce assim o projeto Radar de Emprego Online, cuja iniciativa pretende oferecer dados abrangentes sobre os requisitos de emprego e competências em diversos setores e regiões. Através do registo, monitorização e análise das ofertas dos principais sites de emprego em Portugal, serão publicados indicadores que identificam as competências mais demandadas pelo mercado de trabalho, as profissões com maior crescimento, as regiões com maior expansão do emprego e a caracterização dos requisitos das ofertas de emprego publicadas. Além disso, será realizada uma análise do ‘gap’ entre a oferta formativa e as necessidades do mercado de trabalho.

O lançamento da iniciativa terá lugar hoje, a partir das 14h30, no auditório do Banco Santander, e contará com a intervenção do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, entres outros oradores. O evento incluirá ainda duas mesas redondas, onde se irão abordar os temas “Futuro do Trabalho: desafios e perspetivas” e “Qualificações e Emprego. Soluções e Desafios para políticas públicas”.