"Considerado como o 'pai' do humor contemporâneo em Portugal, reconhecido e premiado como ator, comediante, músico e apresentador, Herman José é o grande vencedor do Prémio Universidade de Coimbra 2025." O anúncio foi feito há dias pela Universidade de Coimbra e pela Fundação Santander Portugal (alto patrocínio), que atribuíram ao humorista uma bolsa de 15 mil euros para estudantes da Universidade de Coimbra ou projetos de investigação da Universidade de Coimbra numa área a definir com a ajuda do vencedor deste 21.º ano de prémio. E a distinção é oficializada amanhã, com a entrega do prémio a acontecer no âmbito das comemorações do 735.º aniversário da Universidade de Coimbra. A Fundação reconhece que a decisão foi "unânime" e justifica-a com o "contributo decisivo para a democracia e para a liberdade de expressão em Portugal", juntando-se a coincidência feliz de ter celebrado 50 anos de carreira artística em 2024, o ano em que se cumpriu meio século sobre o 25 de Abril.

Em entrevista ao SAPO, Inês Rocha de Gouveia, administradora da Fundação Santander Portugal e diretora do Santander Universidades com o pelouro das universidades, explica o valor do humorista português na cultura e na construção da democracia e de que forma é uma personalidade que verdadeiramente influenciou e continua a impactar a sociedade portuguesa.

Inês Gouveia, administradora da Fundação Santander e diretora do Santander Universidades créditos: DR

Leonor Beleza, Tolentino de Mendonça, António Guterres, Carlos Moedas já foram distinguidos com o Prémio Universidade de Coimbra. Desta vez, o escolhido foi Herman José. De que forma se equipara aquele que é talvez o maior humorista português a estas personalidades, no compromisso com o desenvolvimento das pessoas, das famílias, das empresas e das comunidades, promovendo um crescimento inclusivo e sustentável?

O impacto do Herman José na sociedade portuguesa vai muito para além do humor. Ele ajudou o país a rir de si próprio, a desafiar tabus e a construir uma cultura mais livre e inclusiva. Durante cinco décadas, foi um dos grandes impulsionadores da liberdade de expressão em Portugal, sempre com inteligência e irreverência. Ao longo da sua carreira, não só inovou na forma de fazer comédia, como também inspirou gerações de artistas, guionistas e atores, muitos dos quais se tornaram referências na cultura nacional. Além disso, não deixa de ser simbólico que tenha celebrado 50 anos de carreira em 2024, coincidindo com os 50 anos do 25 de Abril. O humor do Herman José ajudou a consolidar a democracia portuguesa, tornando-o um verdadeiro agente de desenvolvimento cultural e social. Basta pensarmos na quantidade de expressões e personagens que criou e que continuam a fazer parte do nosso imaginário coletivo.

"Há quantas décadas os portugueses sabem de cor expressões que ele inventou? Isso é impacto."

Como foi tomada esta decisão? De que forma o nome de Herman José surgiu no processo de seleção — e a votação foi unânime?

A escolha do Herman José pode parecer "fora da caixa" à primeira vista, mas rapidamente percebemos que fazia todo o sentido. Este ano, quisemos destacar o papel transformador da cultura e não há melhor exemplo do que alguém que, através do humor, conseguiu impactar a sociedade de forma tão duradoura. Quando surgiu o seu nome, houve um consenso imediato – todos reconhecemos que ele moldou o panorama cultural português como poucos. O seu humor foi, e continua a ser, um reflexo do país, das suas idiossincrasias e da forma como evoluímos enquanto sociedade. E sejamos honestos: há quantas décadas os portugueses sabem de cor expressões que ele inventou? Isso é impacto. A votação foi unânime e com total convicção.

O que é que o Prémio Universidade de Coimbra pretende representar? O que une todas as personalidades já premiadas?

O Prémio Universidade de Coimbra é um reconhecimento daquilo que faz Portugal crescer – seja na cultura, na ciência, na economia ou na inovação. Todos os premiados têm algo em comum: um impacto duradouro na sociedade portuguesa, cada um na sua área. Herman José junta-se a esta lista porque, ajudou a moldar uma identidade cultural mais livre, mais unida e, acima de tudo, mais consciente de si mesma. Numa altura em que se afigura como fundamental recordar o impacto transformador da cultura, das palavras, das ideias e da liberdade de expressão que nos permite expressá-las e ser quem somos, ninguém melhor do que Herman José para encarnar este espírito.

"A verba do prémio será investida num projeto ligado à Universidade de Coimbra, com o objetivo de apoiar a comunidade académica."

E a Fundação Santander dá particular revelo a estes temas?

Na Fundação Santander Portugal, acreditamos que a cultura e a educação são pilares essenciais para uma sociedade mais justa e desenvolvida. Por isso, é uma honra estar, mais uma vez, ao lado da Universidade de Coimbra na valorização do talento e da excelência.

Já é conhecido o projeto em que vão ser investidos os 15.000 euros do prémio?

A verba do prémio será investida num projeto ligado à Universidade de Coimbra, com o objetivo de apoiar a comunidade académica. A ideia passa por reforçar o papel do conhecimento e da educação na construção de uma sociedade mais inclusiva e preparada para o futuro. Ainda estamos a trabalhar nos detalhes, em conjunto com o premiado, para garantir que este investimento tenha um impacto significativo. Em breve, haverá mais novidades sobre a forma como este apoio se vai materializar.