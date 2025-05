É o regresso do Clube dos Pensadores à reflexão estratégica e desta vez com uma figura "que dispensa apresentações", conforme adianta o fundador do grupo de reflexão, Joaquim Jorge. Henrique Gouveia e Melo, almirante e ex-Chefe do Estado-Maior da Armada que, mesmo antes de ser candidato oficial, se tem destacado como preferencial vencedor das próximas Presidenciais, será o convidado a subir ao palco do Holiday Inn de Gaia, no espaço plural de debate que volta a abrir-se ao público no dia 8 de maio, quinta-feira, às 21.30.

À volta da Geopolítica, Gouveia e Melo promete dar vida a muito mais do que uma conversa de circunstância sobre um tema que Joaquim Jorge aponta como "cada vez mais indispensável no vocabulário de quem queira compreender o rumo do país".

Já convidado quando ainda liderava a Marinha, Gouveia e Melo não pôde, então, comparecer, estreando-se neste fórum numa altura particularmente oportuna: a poucos dias de eleições legislativas antecipadas e num clima político em que o que se passa fora das nossas fronteiras está quase ausente dos debates. "O menor compromisso dos EUA com a NATO, assim como a aplicação de tarifas à China e à Europa têm consequências para um país que já é historicamente vulnerável e dependente do que se passa na Europa e no mundo, como Portugal", lembra Joaquim Jorge. "A influência que têm as políticas de Trump que agitam a Europa, Portugal e o mundo, a política internacional, novos equilíbrios geopolíticos e geoeconómicos serão o mote desta conversa."

Como pode reagir a Europa? A Europa deve ter um exército europeu? E que implicação terá isso na despesa com Defesa em Portugal? Em relação à taxação dos seus produtos, encontrar novos mercados? Retaliar contra os EUA?

Com o pensamento estruturado que lhe é característico e um discurso que não se esconde no conforto do politicamente correto, estas e outras perguntas sem respostas fáceis estarão na conversa com Gouveia e Melo, um centrista que se define como defensor convicto da democracia liberal, que acredita que "não temos de ser pobres" e numa democracia geradora de "liberdade, segurança, equidade e prosperidade".

O Clube dos Pensadores, que já recebeu figuras como Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Luís Montenegro, Catarina Martins ou Ana Gomes, volta assim a cumprir "a sua missão": provocar o pensamento. "Com rumo e com coragem."