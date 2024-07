Francisco Palha assinou uma das suas tardes mais convincentes, pela maturidade e seriedade do seu toureio e pela vontade e superação que pôs em tudo o que fez. Os toiros mansos ou difíceis também têm lide e a sua resposta foi inequívoca. Palha prescindiu do toureio “da moda” para se impor com o toureio imortal, de todos os tempos.

Ao seu primeiro de Ribeiro Telles faltou entrega, vindo a menos com o decorrer da lide. De saída, montado no “Estrondo”, apontou dois compridos poderosíssimos, merecedores de música… que só tocou mais tarde. Depois com o “Pica-Pau”, o primeiro curto teve a capacidade de surpreender, e logo a seguir um recorte arriscado custou-lhe a colhida. Palha prosseguiu com o “Jaquetón”, para cravar mais quatro curtos com entrega e mérito. Se o primeiro teve dificuldades, o seu segundo somou outras mais. O toiro mostrou-se indiferente ao cavalo e tapou-se no momento do ferro. De saída com o “Estrondo”, Palha apenas cumpriu, porque o de Ribeiro Telles não proporcionou outra coisa. E, novamente, com o “Jaquetón”, desafiou-se a si próprio. Não desistiu nem abreviou, pelo contrário, quis mostrar a dimensão do seu toureio. Seguiram-se cinco curtos com um querer invulgar e um mérito elevadíssimo. Tarde importante de Francisco Palha em Vila Franca.

Tomás Bastos créditos: João Silva

O novilheiro Tomás Bastos é atualmente “a luz ao fundo do túnel”. É impressionante a facilidade com que “anda” na cara dos novilhos, com que liga os muletazos, ou com que resolve os problemas. De capote mostrou-se variado, mas também a gosto; como profundas e sentidas foram as Verónicas com que recebeu o seu primeiro, ou as chicuelinas no seu segundo. Com as bandarilhas cumpriu com soltura, com destaque para o segundo par ao quinto da tarde. Os dois novilhos de Paulo Caetano tiveram como denominador comum a nobreza, sendo mais repetidor o primeiro. Com a primeira faena, facilmente colocou a afición da Palha Blanco de acordo, que explodiu de entusiasmo logo nos primeiros momentos, quando se colocou de joelhos para dar dois cambiados pelas costas. Pela direita, as séries foram ligadas e encajadas; e os naturais lentos e profundos. A faena ao último voltou a ter vibração, com o novilho de Paulo Caetano a proporcionar, novamente, a Tomás Bastos mostrar o toureiro que tem dentro.

João Telles créditos: João Silva

João Telles Jr. teve uma tarde muito dentro do seu estilo. O seu primeiro de Ribeiro Telles foi um toiro fácil, sem querenças, que proporcionou o toureio de cites largos, de praça a praça, investidas obedientes, etc. Montado no novato “Martini”, João andou sobrado em praça, optando por cravar quatro curtos a quiebro, sendo o último o de reunião mais ajustada. Com o segundo do seu lote, um toiro sem entrega, que se doeu, João marcou a diferença com o “Marfim”, dando importância ao toureio de saída. Depois com o “Gaiato” fez o toureio harmonioso que lhe é característico. Terminou com dois curtos com o “Ilusionista”, com mais eco nas bancadas o primeiro. No fim, foi despropositada a volta do ganadero.

Pelos Amadores de Vila Franca pegaram o cabo Vasco Pereira à primeira, em tarde de despedida João Maria Santos também à primeira, Lucas Gonçalves à primeira na pega com mais “som”, superiormente ajudado por Rodrigo Dotti, e a terminar Rodrigo Andrade também à primeira.

Fim-de-semana de emoções fortes para os vilafranquenses – onde o Campino merece especial carinho e admiração –, que terminou com uma grande tarde de toiros na Palha Blanco e saída em ombros de Tomás Bastos!

Praça de Toiros Palha Blanco (Vila Franca de Xira), domingo, 7 de julho

Lotação: Casa Cheia

Ganadarias: 4 toiros de David Ribeiro Telles, para o toureio a cavalo, bem apresentados, mas dispares de jogo. O ganadero deu volta à arena no terceiro da tarde. 2 novilhos de Paulo Caetano, para o toureio a pé, muito nobres.

Cavaleiros: João Telles Jr. (volta e volta) e Francisco Palha (volta e volta).

Forcados Amadores de Vila Franca de Xira. Despediu-se o forcado João Maria Santos no segundo. Volta à arena para o ajuda Rodrigo Dotti no terceiro.

Novilheiro: Tomás Bastos (volta e volta). Saída em ombros.