Uma descarga de esgoto na Nazaré que deixou mais de 100 pessoas doentes e resultou na interdição da praia assustou a população. Dias depois, foi uma infeção microbiótica no Algarve a deixar as pessoas alerta e a praia sem banhos, para evitar casos de e-coli. Num verão de sério calor, é preciso cuidado extremo.

A Clara e o Zé explicam porquê, numa conversa de cerca de dez minutos em que revisitam os factos mais noticiados nos media parceiros do SAPO. E que passam também pelos fogos que persistem em assustar e lesar as populações, mas igualmente pela inesperada e chocante morte do ex-futebolista do FC Porto Jorge Costa. São os temas que marcaram a semana, a compor mais um episódio do SAPOD.

Noticioso, dinâmico, leve e informativo, o SAPOD — o podcast que salta direto ao assunto, é o produto da aliança entre a inteligência natural de uma equipa de jovens profissionais e as ferramentas de Inteligência Artificial. Sempre com curadoria e orientação jornalística, o SAPOD traz-lhe uma seleção de notícias da semana num programa que se materializa numa conversa entre dois avatares virtuais desenvolvidos em IA, que nos apresentam as notícias que marcam a semana de forma acessível, envolvente e relevante, especificamente direcionada a um público jovem e digitalmente ativo. Um guião construído por Inteligência Artificial a partir de uma série de notícias selecionadas com critério editorial pelos jornalistas do SAPO.

À sexta-feira, no SAPO, terá sempre um novo episódio do SAPOD, para se pôr a par do que marcou a semana, no SAPO.