"De Olho Nas Estrelas" é um podcast que pretende explorar o trabalho de portugueses no estrangeiro, qual a sua influência no espaço, e quais os caminhos que os fizeram chegar aos cargos hoje ocupados.

Luísa Buinhas é doutorada em Engenharia Aeroespacial pela University of the German Federal Armed Forces no domínio de Análise de Missão e Formation Flying. Em 2020, em conjunto com dois colegas, fundou a Vyoma, cuja missão é garantir a segurança dos satélites em órbita e minimizar as ameaças causadas pelo lixo espacial.

"Na verdade nunca tive nenhum interesse especial por Espaço. Sempre gostei muito das ciências e biologia e na verdade tive sempre a ideia de seguir algo relacionado com o corpo humano", explica a convidada neste episódio.

Conheça o percurso de Luísa desde a infância, até às suas aventuras pelo empreendedorismo e saiba como o seu projeto atual irá contribuir para a sustentabilidade do espaço.

Ouça o episódio abaixo:

