Viva melhor com diabetes!

Conheça a aplicação MySugr, um diário digital que facilita o controlo de diabetes.

Liliana de Almeida, da Roche, mostra como usar esta app para registar glicemias, refeições e monitorizar o seu dia a dia, com relatórios médicos.

Viva de forma mais livre e segura com o apoio da tecnologia.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

