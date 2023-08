As Escolhas do Leitor

O paleobotânico Pedro Correia fez da Serra do Buçaco a sua segunda casa. Foi aí que encontrou o fóssil da estrutura reprodutora (órgão bem raro de descobrir) de uma planta primitiva até hoje desconhecida, datada do período Carbónico, quando Portugal estava situado no centro de um dantesco supercontinente. A flora de clima húmido que aí existia desapareceu devido a alterações climáticas, dando lugar a uma região seca e árida. Histórias com 300 milhões de anos.